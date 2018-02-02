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    Furkan Vakfı'na kayyum atandı

    İHA
    02.02.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Adana'da kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.

    ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

    Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na kayyum atandı.
    Adana Valiliği de önceki gün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı. 

     

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    Etiketler: Furkan Vakfı , kayyum , Adana , son dakika
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