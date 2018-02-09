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    Furkan Vakfı'na DEAŞ suçlaması

    AA
    09.02.2018 - 23:49 | Son Güncelleme:

    ADANA’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp önceki gün adliyeye sevk edilen 28 kişiden, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü” iddiasıyla vakfın yönetici ve sorumluları hakkında yeni bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Buna göre, vakfın başkanı Kuytul tarafından bir suç örgütü kurulduğu, ‘vakıf’ adı altında faaliyet gösteren örgütte hiyerarşik yapı oluşturulduğu ileri sürüldü. Vakfın, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları da olduğu iddia edildi.

    Terör örgütü El Kaide’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan D.D.’nin vakfa sürekli geldiği, R.B. adlı tutuklunun da vakıf yurtlarında ders verdiği tespit edildi. Geçen nisanda yapılan izinsiz gösteride yer alan bir kişinin de DEAŞ üyesi olduğu saptandı. DEAŞ’a katılmak üzere Türkiye’ye gelenlerin, vakfa ait yurtlarda barındırıldığı da iddialar arasında.

    TELEFONDA ÇOCUK PORNOSU
    Kuytul’un FETÖ ve PKK’ya da destek verdiği ileri sürüldü. Bu arada vakfın sosyal medya işiyle uğraşan İdris B.’nin cep telefonunda çok sayıda çocuk pornografisi çıktığı iddia edildi. İdris B.’nin hem örgüt üyeliğinden hem de ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’tan tutuklandığı bildirildi.

    Etiketler: Furkan Vakfı , DEAŞ , gazetehaberleri , son dakika
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