Furkan Vakfı önünde polis 24 saat nöbet tutuyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli Niğde ve Elazığ'da yaptıkları operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişiler ve mütevelli heyetinin de aralarında bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakıf merkez binasında da arama yaptı. Kasa ve çekmecelerde 364 bin lira para ele geçirilirken binada yönetim katına şifreyle girildiği tespit edildi. Ayrıca vakıf binasından başka bir yurda gizli geçiş olduğu belirlendi.

Yaşanan olayların ardından gözaltına alınan zanlıların 3 gündür emniyetteki sorgusu devam ederken Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi.

Bu kapsamda polis 24 saat vakıf binası önünde nöbet tutmaya başladı. Vakıf binasına gelenler de binaya alınmadı. Çevik kuvvet polisleri ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya kimseyi yaklaştırmıyor. Ayrıca bina önünde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) hazır bekletiliyor.

Gözaltına alınan zanlıların hafta başına kadar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.