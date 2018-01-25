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Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında?

Furkan Andıç, yer aldığı projeler ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son yılların popüler isimlerinden biri haline gelen Furkan Andıç, Meryem dizisinde Savaş karakterine hayat veriyor. Peki Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer almıştı? İşte Furkan Andıç’ın bilinmeyenleri!

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme :

2014 yapımı Kaçak Gelinler dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve ardından pek çok dizi projesinde yer alan Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokulu ve liseyi Ataşehir’de okudu. 2007 yılında lise eğitimini tamamlayan Furkan Andıç, Ukrayna’da Kiev Politeknik Üniversitesi’nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. İstanbul’a döndükten Bilgi Üniversitesi’ne geçiş yapan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv’de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D’de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017’de Meryem dizisinde Savaş k

Etiketler: Furkan Andıç kimdir , Furkan Andıç kaç yaşında
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