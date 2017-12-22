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    Fuhuştan yakalandılar: Savunmaları pes dedirtti!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:05 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın, emniyettekiişlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Hayat kadınları polise verdiği ifadelerde tatil için Bodrum’a geldiklerini paraları bitince fuhuş yaptıklarını söyledi

     

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, fuhuş için hayat kadınları ile görüşeceğini tespit ettikleri bir kişiyi takibe aldı. Takibe alınan kişinin Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde 3 kadın ile buluşması üzerine polis, operasyona başladı. Fuhuş için otele geldikleri ileri sürülen kadınlardan Türkmenistan uyruklu S.S. (28), Kırgızistan uyruklu A.M. (19) ve Kazakistan uyruklu O.A. (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından önce İstanbul’a, buradan da ülkelerine gönderildi. Hayat kadını ile anlaştığı belirlenen erkek şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Fuhuş baskının yapıldığı otelin ise ’Fuhuşa yer temin etmek’ suçundan bir ay süreyle kapatılacağı bildirildi.

    Fuhuştan yakalandılar: Savunmaları pes dedirtti

    Etiketler: son dakika , haber , gazete haberleri , haberler
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