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    Fuhuşa aracılık eden üniversite öğrencisine gözaltı

    DHA
    07.10.2017 - 22:30 | Son Güncelleme:

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Yeni Gineli A.M.B, vatandaşı ve Ugandalı 2 kadına fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

    AÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Yeni Gineli A.M.B’nin fuhuşa aracılık yaptığı, yer temin ettiği ihbarını değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

    Müşteri gibi davranan ekipler, A.M.B ile temasa geçti. Ekipler, fuhuş pazarlığı yaptıkları şüpheliyi suçüstü yakalandı.

    Polis, fuhuş yaptığı belirlenen Uganda ve Yeni Gine uyruklu kadınlar H.M ve C.N’yi de gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen H.M ve C.N sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

    Fuhuşa aracılık eden üniversite öğrencisine gözaltı

    Fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlarından hakkında işlem yapılan A.M.B.’nin sorgusu sürüyor.

    Etiketler: akdeniz üniversitesi , fuhuş , antalya , ANTALYA
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