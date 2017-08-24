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    Fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırıyorlar ve...

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 20:14Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:14

    İZMİT’te, fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın yakalandı.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları erkekleri gasp ettikleri iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Eşkallerini belirlenen 18 yaşındaki D.Y. ve 27 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı. 

    4 KİŞİDEN 9 BİN LİRA

    Şüphelilerin ayrı zamanlarda fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdığı 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri tespit edildi. D.Y.’nin yaklaşık 15 gün önce benzer suçtan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı oraya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kadın adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: fuhuş , pazarlık , gasp
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