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    Fuhuş operasyonunda şoke eden detay...

    Hürriyet Haber
    29.08.2017 - 17:29 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 17:29

    Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi’ndeki bir otelde yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını tespit etti. Dün akşam otele baskın yapan ekipler, Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu 30 yaşındaki N.T. ile 24 yaşındaki A.K.’yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    N.T ve A.K. hastanedeki kontrollerinin ardından Bodrum Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yabancı uyruklu kadınların Yabancılar Büro Amirliği’ne teslim edilerek, sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

    SINIR DIŞI EDİLMİŞLER, GERİ GELMİŞLER...

    N.T’nin ve A.K.’nin Bodrum’da 8 ay önce yapılan fuhuş operasyonunda yakalandıkları ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildiklerinin tespit edildiği de belirtildi. Kadınların kısa bir süre önce sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Kadınların yakalandığı otele fuhuş nedeniyle ayrıca 4 otele de eksik evrak ve kimlik bildiriminde bulunulmaması nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

    Etiketler: İstanbul , fuhuş , operasyon
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