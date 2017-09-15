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    Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlarda AIDS ve Hepatit C çıktı

    İHA
    15.09.2017 - 01:46 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 01:48

    Erzincan’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlarda AIDS ve Hepatit C olduğu tespit edildi.

    Edinilen bilgiye göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese ve otele yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişi "Fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Gözaltına alınan 10 kişiden A.Z, L.H., E.M, C.A. tutuklanırken, T.İ. adli kontrol şartıyla diğer 5 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    Gerçekleştirilen operasyon sonrası şüphelilere uygulanan sağlık kontrolünde 10 kadın içerisinden T.İ.'nin AIDS, L.H.'nin ise Hepatit C taşıyıcısı olduğu bildirildi.

    Etiketler: aids , erzincan , hepatit c
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