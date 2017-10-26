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    Fuhuş için geldi, kilo alınca kendi çetesini kurdu!

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    26.10.2017 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Antalya’daki fuhuş operasyonunda 10 yabancı uyruklu kadın ile kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi, yakalandı. Çetenin lideri olduğu belirtilen 42 yaşındaki K.T. adlı kadının, Gürcistan’dan 15 yıl önce Antalya’ya geldiği, uzun süre fuhuş yaptığı, daha sonra kilo alınca kendi çetesini kurduğu ve 2’si akrabası 12 kadını yanında çalıştırdığı ortaya çıktı.

    Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde belirlenen ve aralarında bazı otellerin de bulunduğu adreslere 3 gün önce, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 2 Kazakistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu 10 kadın, gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.T., M.T., M.K. ve M.A.’nın götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı.

    EVLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Operasyonda çetenin lideri olduğu belirtilen K.T. ve M.T. çiftinin evli olduğu anlaşıldı. Polis, K.T.’nin 15 yıl önce Türkiye’ye gelerek, Antalya’ya yerleştiğini, para karşılığı fuhuş yaptığını, defalarca polis tarafından gözaltına alınıp, hakkında işlem yapıldığını belirledi. Fuhuş yapmaya devam eden K.T.’nin kilo alması nedeniyle kendi çetesini kurduğu ve yanında 2’si akrabası 12 kişiyi çalıştırdığı tespit edildi.

    Yabancı uyruklu kadınlardan birinin 3 aylık hamile olduğu, 7 yaşında erkek çocuğu bulunduğu ve HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan yabancı uyruklu 8 kadın, İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi. Sağlık kontrolü sonrası, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Fuhuş çetesi
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