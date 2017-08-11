MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Fuhuş evlerine yapılan baskında yabancı uyruklu 5 kadın gözaltında

    Fuhuş evlerine yapılan baskında yabancı uyruklu 5 kadın gözaltında

    Tolga YANIK/KONYA (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 07:49Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 07:49

    KONYA’da fuhuş yapıldığı tespit edilen iki ayrı eve yapılan baskında yabancı uyruklu 5 kadın gözaltına alındı. Ülkelerinde hemşire ve öğretmen oldukları belirlenen yabancı uyruklu kadınlar polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Bosnahersek Mahallesi’nde bulunan iki ayrı evde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis, evleri fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu sözkonusu evlerde yabancı uyruklu kadınların kaldığı ve fuhuş yapıldığı tespit edildi. Polis, gece saatlerinde her iki evde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Özbekistan vatandaşları Kunduz S. (36), Kunduzkhon B. (33) ile Kırgızistan vatandaşları Nurgul S. (31), Makhavat O. (34) ve Shakhnazakhan A. (28) gözaltına alındı.

    Kadınların arasında ülkelerinde hemşire ve öğretmen oldukları öğrenildi. Ayrıca Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

     

     

    Etiketler: Konya , fuhuş , yabancı uyruklu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri