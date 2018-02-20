Fuhuş çetesinden akıl almaz yöntem! İstanbul'a getirmeden önce...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 47 adrese 250 polisin katılımıyla 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 50’si Türk 140 kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınların 2'sinde AIDS'e yol açan HIV çıkarken 10'unda cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi.

ROMANYA ÜZERİNDEN İSTANBUL'A

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda çetenin, yurt dışından kadın getirme yöntemlerini de ortaya çıkarıldı. Şebekenin, kadınları iş bulma vaadiyle kandırdıkları önce Ukrayna ve Moldova’da topladıkları karayolu ile Romanya'nın Bükreş kentine götürdükleri, burada bir otele yerleştirdikleri, daha sonra 3-4 kişilik gruplar halinde otobüsle İstanbul'a gönderdikleri tespit edildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ikisi serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu 90 kadının yurt dışına gönderilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi

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