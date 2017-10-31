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    Fuat Sezgin’e, Fahri Bilim Doktoru ödülü

    AA
    31.10.2017 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Senatosu, dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’e Fahri Bilim Doktoru unvanı verdi.

    ÜNİVERSİTENİN Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sezgin’in insanlara İslam bilimlerinin gerçeğini tanıtmak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin ehemmiyetine olan inancı kazandırmak amacıyla İslami bilimler tarihi araştırmalarına adanmış bir ömür olduğunu söyledi.
    Sezgin’in büyük bir otorite olduğunu, onu anmadan, onun hazırladığı eserlere bakmadan bilim ve İslam tarihiyle ilgili ortaya bir şeyler sunabilmenin çok zor olduğunu aktaran Yıldız, “Bilim tarihinin en çalışkan, en eğitimli insanlarından birisidir o. İslam tarihine, İslam düşüncesine, İslami eserlere ve bilim dünyasına büyük katkı sunmuştur. Ehli hünerin kadrini bilmekte bir hünerdir” dedi.
    Yıldız konuşmasının ardından Prof. Dr. Sezgin’e cübbesini giydirdi ve fahri doktora unvanı ile kimlik kartını takdim etti.

    ALMANYA’DAN ÖDÜLLER ALDI
    24 Ekim 1924’te Bitlis’te doğan Sezgi, 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde İslami Bilimler ve Oryantalist alanında öncü bir yere sahip olan Alman oryantalist Helmut Ritter’in yanında öğrenim gördü. 1954 yılında İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde doçent olan Sezgi, burada Zeki Velidi Togan ile çalıştı. 1961 yılında Almanya’ya giden ve Frankfurt Üniversitesi’nde önce misafir doçent olarak dersler veren Sezgi, 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde profesör oldu.
    Dünyadaki yazma eserlere sahip bütün kütüphanelerde 400 bin ciltten fazla eseri inceleyen Sezgin, Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi.

    Etiketler: Fuat Sezgin , Cumhuriyet Üniversitesi , ödül
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