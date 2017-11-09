'Fuat Avni'ye istihbarat saÄŸlÄ±yordu: Ä°nterpol yakaladÄ± iade ediyor

AA muhabirinin DÄ±raÃ§ Temyiz Mahkemesinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, DÄ±raÃ§ SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine bugÃ¼n yapÄ±lan duruÅŸmada, 8 Ekim'de sahte pasaportla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan ve 13 Ekim'de tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lan AydoÄŸmuÅŸ'un TÃ¼rkiye'ye iade edilmek Ã¼zere yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "13 Ekim'de DÄ±raÃ§ Mahkemesince alÄ±nan kararÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine, buna gÃ¶re TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Muhammet Yasir AydoÄŸmuÅŸ'un TÃ¼rkiye'ye iade edilmesi amacÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

FUAT AVNÄ°'YE Ä°STÄ°HBARAT

Ã–te yandan DÄ±raÃ§ Polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da mahkeme kararÄ±nÄ±n kendilerine ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerekli prosedÃ¼rÃ¼ uygulayacaklarÄ± belirtildi.ÂFETÃ–'nÃ¼n Twitter'da propaganda aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± "Fuat Avni" hesabÄ±na istihbarat saÄŸlayan trol ekibinden olduÄŸu iddia edilen AydoÄŸmuÅŸ, karÄ±sÄ± ve iki Ã§ocuÄŸu ile 8 Ekim'de sahte pasaportla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kendisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan AydoÄŸmuÅŸ'un, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ±ndan dolayÄ± eÅŸi baÅŸkent Tiran'Ä±n Babrru bÃ¶lgesindeki YabancÄ± Kabul Merkezine sevk edilmiÅŸti.

Ä°NTERPOL'DEN AÃ‡IKLAMA

Ä°nterpol'Ã¼n Tiran Ofisi iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, sÃ¶z konusu ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle uluslararasÄ± yakalama kararÄ± bulunduÄŸu ve TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ, TÃ¼rkiye'ye iadesine iliÅŸkin gerekli yasal prosedÃ¼r tamamlanana kadar gÃ¶zaltÄ±nda tutulacaÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. Ancak 13 Ekim'de DÄ±raÃ§ Mahkemesi savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶zaltÄ± kararÄ±nÄ± bozarak, AydoÄŸmuÅŸ'un tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± kararÄ±nÄ± vermiÅŸti. 39 yaÅŸÄ±ndaki AydoÄŸmuÅŸ, 13 Ekim'de DÄ±raÃ§ SÄ±nÄ±r ve GÃ¶Ã§ BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Arnavutluk'a siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma ve koruma talebinde bulunmuÅŸtu.

AydoÄŸmuÅŸ'un, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l tespit ettiÄŸi, FETÃ–'nÃ¼n Twitter'da propaganda aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± "Fuat Avni" hesabÄ±na istihbarat saÄŸlayan trol ekibinden olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.