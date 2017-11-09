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    Fuarda aramızdan ayrılanları anımsamak

    DOĞAN HIZLAN dhizlan@hurriyet.com.tr
    09.11.2017 - 16:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kitap Fuarı’nda Onur Yazarı seçilen yazarların birçoğunun fuardaki yaşamına tanık oldum. Turgut Özakman, fenomen kitabı ‘Şu Çılgın Türkler’i saatlerce imzalamıştı. Üşümeden korktuğu için de bir kulübe içinde kitaplarını imzalardı.

    TÜYAP Beylikdüzü’nde İstanbul Kitap Fuarı açılış töreninin yapıldığı salonun duvarında, Onur Yazarı olanların fotoğrafı asılıdır.
    Aramızdan ayrılanları onlara bakarak özlemle anarız.
    Özellikle seçimlerin yapıldığı kurulda görev aldıktan sonra, birçoğunun fuardaki yaşamına tanık oldum.
    Önce Dr. Mustafa Şerif Onaran’ı anmalıyım, her fuara gelir, konuşmalar yapardı.
    Yazılarından seçmelerin bir kitap haline getirilmesini dilerim. Günceli izleyen yazılardan çok öğreneceklerimiz var.
    Bilgi Yayınevi sahibi Ahmet Tevfik Küflü de her fuara gelirdi.
    Metin And, seçildiğinde, Ankara’ya gidip onunla bir söyleşi yapmıştım, bana bazı kitaplarını, opera CD’lerini armağan etmişti.
    Turgut Özakman, fenomen kitabı ‘Şu Çılgın Türkler’i saatlerce imzalamıştı.
    Üşümeden korktuğu için de bir kulübe içinde kitaplarını imzalardı.
    O zaman hangi üniversiteye, okula gitsem, kütüphanelerinde o kitaptan yüzlercesini bulurdum.
    Önünde uzun kuyrukların olduğu bir diğer yazar da Muzaffer İzgü’ydü. Güleç yüzüyle çocuklarla konuşur, kitaplarını imzalardı.
    Vüs’at O. Bener, Onur Yazarı ödülünü alamadan aramızdan ayrıldı.
    Ankara’dan gelen yazarlar arasında, belleğimde yer eden bir usta da Erhan Bener’di.
    Onur ödüllü kişileri bir anımsama:
    İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Yaşar Kemal...
    Semih Balcıoğlu’nun sayesinde Ürgüp’ü tanıdım. Zamanın Belediye Başkanı Bekir Ödemiş, onun adına bir karikatür yarışması açmış, bir de salon yapmıştı. Jüri üyesi olarak birkaç yıl gittim.
    Belediyelerde süreklilik olmadığı için ne yarışma kaldı ne de salon.
    Tahsin Yücel’i de fuar günlerinden anımsar okurlar.
    Yaşar Kemal’i de...
    Gelelim yazının amacına:
    Adı geçen yazar, eleştirmen, karikatüristlerin kitaplarını okuyun, albümlerini alın.
    Hele Tahsin Yücel’in ‘Gökdelen’ini masanızın üzerinden ayırmayın.

     

    Etiketler: Kitapsanat
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