Fuara yabancı alıcılardan yoğun ilgi

Türkiye’de ilk defa gıda, paketleme, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini aynı tarihte, tek çatı altında toplayan “CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri buluşması, CNR Expo Yeşilköy’de kapılarını açtı. Yaklaşık 1500 markanın yer aldığı fuara Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçılar Birliği’nin desteğiyle 45 ülkeden 4 milyar dolar ithalat hacmine sahip alıcı katıldı. Dünya devlerinin buluşmasına sahne olan CNR Food İstanbul’un açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz’ün katılımıyla yapıldı.

“PARİS, MÜNİH, DUBAİ NEYSE İSTANBUL’DA ODUR”

Fuarın açılış konuşmasını yapan T.C Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “3 sektörün bir araya gelerek oluşturduğu bu fuar çok büyük bir sinerji oluşturuyor. Fuarların sürekli olması çok önemli. Gıdada ithalat yüzde 14. 9 oranında arttı. Bu şunu gösteriyor gıda alanında çok iş çok ekmek var. Yılın ilk 6 aylık bölümüne baktığımızda Türkiye olarak gerçekten başarılı bir performans yakaladık. 2017 yılının başında Türkiye güçlü bir başlangıç yaptı ve baktığınızda 5.2 oranında ki büyümeyi yakaladı 2. çeyrekte 5.1 3. çeyrekte yüzde 7’nin üzerine çıkacağız. Türkiye sizlerle büyüyecek. Getirdiğimiz önemli teşviklerle ambalaj sektörüne önemli bir alan açmaya çalışıyoruz. Geçen yıl katıldığımız açılışlardan hatırlıyorum. Ceyda Hanım yabancı gelmiyor ilgi alaka yok diyordu. Bugün çok şükür görüyorum ki yabancı ilgisi çok fazla. İstikrar ve güvenilirliğimizi koruduğumuz sürece biz sizi dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirdiğimiz sürece İstanbul’un dünya markası olmamız için bir neden yok. Paris, Münih, Berlin, Dubai neyse İstanbul’da odur.

500 İTHALATÇI FİRMA KATILIYOR

Fuar kapsamında gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerinde Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptığını vurgulayan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, “Başta ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Güney Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Filistin, Malezya, Hindistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan, Nijerya, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kosta Rika, Kenya, Nepal, Peru, Lübnan ve Tunus olmak üzere, 45 farklı ülkeden 4 milyar dolar ithalat yapma potansiyeline sahip, 500 ithalatçı firmanın Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’na katıldı” dedi.

“BU FUAR EDT TEDARİKÇİLERİ SEKTÖRÜNÜ İHRACAT İLE TANIŞTIRACAK”

Bu sene gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim (EDT) sektörlerinin tek çatı altında birleşmesinin çok büyük bir güç birliği oluşturduğunu vurgulayan Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı Melih Şahinöz, “Hep beraber bu çıtayı en yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. EDT Tedarikçiliği sektörü, dünyanın her tarafında lokal bir iş. Bu sene bu fuar ile Türkiye’de bir ilke imza atarak Ev Dışı Tüketim Tedarikçiliği sektörünü ihracat ile tanıştıracak. Bu güç birliğinden hem sektör hem de ülkemiz için önemli fırsatlar çıkaracağımıza inanıyorum. Ev Dışı Tüketim pazarı ABD’de 2.3 Trilyon TL ile Türkiye’nin 57 katı, Avrupa’da ise 1.7 Trilyon TL ile Türkiye’nin 42 katı büyüklüğünde. Ipsos ile beraber gerçekleştirdiğimiz Foodservice Monitor araştırmasıyla, Türkiye Ev Dışı Tüketim (EDT) pazarı, 2016 yılında küçülerek 40 – 45 Milyar TL olarak gerçekleşmişti” diye konuştu.

Türkiye’de ilk defa gıda, paketleme, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerinin aynı tarihte, aynı çatı altında toplandığına dikkat çeken CNR Holding Genel Koordinatörü Cem ŞENEL, şunları söyledi: “CNR Food İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması ile CNR Ambalaj fuarlarıyla İstanbul’da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Dünya gıda kralları ile otel ve restoran yetkililerinin Türkiye’nin en önemli markaları ile buluşacağı bu dev organizasyonu, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ile birlikte organize ettik. Toplam 80 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek olan üç sektörün tek platformunu 65 bin profesyonelin ziyaret etmesini bekliyoruz.”

ULUSLARARASI VE YERLİ ŞEFLERDEN YEMEK ŞOVLAR

Dört gün sürecek fuarda, ABD, Peru, Belçika, Hindistan’ın yanı sıra aralarında Vedat Başaran’ın da bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanından ünlü şefler birbirinden özel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunacaklar. Gelenekselleşen EDT yarışmaları “Mutfağın Yıldızları Türkiye’nin Yarışmalarında”, Türkiye’nin uluslararası şefleri her yıl olduğu gibi Mutfağın Yıldızları’nı seçecek. Fuarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunum hazırlayan Florian Belgard’ın 140 derecede kaynatılmış şeker ile yapacağı “Candy Man” şovuna da ilgi büyük olacak. Dünya lezzetlerinin buluşacağı yemek şovların yanı sıra fuar kapsamında düzenlenecek seminerlerde, Türkiye’de yeterince bilinmeyen dünyanın en sağlıklı gıdalarından helal gıda konusunda karşılaşılan problemler ve çözümlerine kadar pek çok konu masaya yatırılacak.