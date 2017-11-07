Fuara 86 bin liralık ayakkabı damga vurdu

Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı Pullman Kongre Merkezi’nde başladı. Türkiye’den 100 üretici firmanın katıldığı dev etkinliğe, 60 ülkeden 800 sektör profesyoneli ve yabancı katılımcı geldi.

SUUDİ İŞ İNSANI NOKTAYI KOYDU

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nda bir Türk ayakkabı üreticisinin iki aylık çalışma sonrasında tasarımını geliştirdiği ve özel olarak üretim bandına aldığı ‘Diamond’ serisi sergilendi. Topuklu kadın ayakkabısında küresel ölçekte bir moda akımı yaratması beklenen özel tasarımın ökçesinde özel taşlar yer alıyor.

Fuar açılışında özellikle yabancı misafirlerin ilgisini çeken özel üretim ayakkabı, 86 bin TL karşılığında Suudi Arabistan’dan gelen bir iş insanı tarafından satın alındı.

Türk ayakkabı işçiliğinin geldiği noktayı simgeleyen bu ayakkabı, Ocak ayında Almanya’daki Primetimes.Shoes Fuarı’nda da sergilenecek.







İHRACATTA HER GEÇEN YIL ARTIŞ VAR

Ayakkabı sektörünün markalaşma konusunda ciddi yol aldığını söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Ayakkabı sektörü kaliteli üretim, teslimat süresine sadakat ve en önemlisi markalaşma yolunda her geçen yıl gelişiyor.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Irak sektörümüz için olmazsa olmaz pazarlar. Tüm bunların yanında bu yıl Güney Afrika ülkelerinin ayakkabı için Türkiye’yi tercih ettiğini gözlemledik. Bu yıl bu kıtadan fuarımıza alım için gelen kişi sayısında, bir yıl öncesinde göre yüzde 40’lık bir artış söz konusu. Sektör 172 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor” dedi.

Demir, sektörün bu yılın ilk 9 ayında 602 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yıl sonunda ise 1 milyar dolar ihracat rakamını aşabileceğini ifade etti.

AYAKKABI SEKTÖRÜ ALMANYA’YA ÇIKARMA YAPACAK

Avrupa’da düzenlenen uluslararası ayakkabı fuarlarında Türkiye’ye yıllardır haksızlık yapıldığını savunan Erkan Demir, “İtalya’daki MICAM fuarında Türk katılımcılara yapılan haksızlıkları dile getirmekten yorulduk.

Biz de sektöre yeni bir yol açabilmek için, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) organizatörlüğünde, Almanya’nın Frankurt kentinde düzelenen Primetimes.Shoes adlı dev fuarın acentalığını üstlendik. Şu an 52 Türk üretici Almanya’da Ocak’ta düzenlenecek fuar için yerini ayırttı” şeklinde konuştu.