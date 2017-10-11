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Fuar katılımcısına vize eziyete döndü

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 22:08 | Son Güncelleme:

ALMANYA’nın Köln kentinde cumartesi günü başlayan ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak gösterilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katılan Türk firmaları büyük ilgi gördü. Türkiye’nin 298 firmayla katıldığı ve dün sona eren fuar 284 bin metrekare alana kuruldu. Fuara, 107 ülkeden 7 bin 405 firma katıldı. Anuga’ya katılan Türk firmaları yeni ürünlerini tanıtma ve müşteri ağlarını genişletme fırsatı yakaladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, DHA’ya yaptığı açıklamada gıda sektöründeki Türk firmalarının kendilerini hem kalite hem de sunum açısından geliştirdiklerini söyledi.

Anuga’ya gelirken Türk iş insanlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntının arttığına dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu: “Vizeler konusunda sıkıntı var maalesef. Biz Avrupa Birliği ve Almanya’nın Türk tüccarlara biraz daha kolaylık sağlamalarını arzu ediyoruz. Oldukça fazla evrak isteniyor. Verilen vize süreleri kısalırken, vize alma süreleri uzuyor. Eskiden üç günde alınan vizeler son dönemlerde maalesef bir hafta, 10 güne kadar çıktı. Burada da katılımcı firmalardan maalesef zorluk çeken vatandaşlarımız oldu. Bu konuda bizim hükümetimizin çalışmaları var ama Avrupa Birliği tarafından da bu gayreti bekliyoruz inşallah.”

TAKLİT EDİLİYORUZ

ANTALYA’dan fuara katılan Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi AŞ Üretim Müdürü Burak Aksoy ise AA’ya yaptığı açıklamada, Türk firmalarının stantlarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Geleneksel Türk lezzetlerinin başka ülkelerce taklit edildiğini belirten Aksoy, “Süt holünü gezdiğimde bir taraftan üzüldüm. Özellikle süt sektörüyle ilgili Avrupa Birliği’nde olmamamız nedeniyle birçok ürünümüzü Yunanlıların Avrupa’ya pazarladığını görüyoruz” dedi. Ordu’dan fuara katılan Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Yiğit Şenocak da, fındıkta dünyada en büyük gücün Türkiye olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:  “Dünya pazar payımız yüzde 85’lerden, şartlara göre yüzde 60’lara kadar gerilemiş durumda. Tarım teknolojimiz yenilenmeli.”

Polonya’dan fuara katılan Dünya Kebap Döner Yöneticisi Ömer Akyüz de, Avrupa’daki Türk firmaları olarak sürekli büyüdüklerini ancak aralarında birlik ve beraberliğin olmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetten dolayı zarar gördüklerini dile getirdi.

Etiketler: Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı , Köln , gazetehaberleri
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