Fuar katılımcısına vize eziyete döndü

Anuga’ya gelirken Türk iş insanlarının vize konusunda yaşadıkları sıkıntının arttığına dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu: “Vizeler konusunda sıkıntı var maalesef. Biz Avrupa Birliği ve Almanya’nın Türk tüccarlara biraz daha kolaylık sağlamalarını arzu ediyoruz. Oldukça fazla evrak isteniyor. Verilen vize süreleri kısalırken, vize alma süreleri uzuyor. Eskiden üç günde alınan vizeler son dönemlerde maalesef bir hafta, 10 güne kadar çıktı. Burada da katılımcı firmalardan maalesef zorluk çeken vatandaşlarımız oldu. Bu konuda bizim hükümetimizin çalışmaları var ama Avrupa Birliği tarafından da bu gayreti bekliyoruz inşallah.”

TAKLİT EDİLİYORUZ

ANTALYA’dan fuara katılan Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi AŞ Üretim Müdürü Burak Aksoy ise AA’ya yaptığı açıklamada, Türk firmalarının stantlarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Geleneksel Türk lezzetlerinin başka ülkelerce taklit edildiğini belirten Aksoy, “Süt holünü gezdiğimde bir taraftan üzüldüm. Özellikle süt sektörüyle ilgili Avrupa Birliği’nde olmamamız nedeniyle birçok ürünümüzü Yunanlıların Avrupa’ya pazarladığını görüyoruz” dedi. Ordu’dan fuara katılan Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Yiğit Şenocak da, fındıkta dünyada en büyük gücün Türkiye olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Dünya pazar payımız yüzde 85’lerden, şartlara göre yüzde 60’lara kadar gerilemiş durumda. Tarım teknolojimiz yenilenmeli.”

Polonya’dan fuara katılan Dünya Kebap Döner Yöneticisi Ömer Akyüz de, Avrupa’daki Türk firmaları olarak sürekli büyüdüklerini ancak aralarında birlik ve beraberliğin olmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetten dolayı zarar gördüklerini dile getirdi.