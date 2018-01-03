FT: İran'da değişim umudu Ruhani'de, ABD'nin protestolara desteği yanlış

Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı. İran'da Perşembe günü başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor. Gösterilerde ölü sayısı 20'yi aştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrailli yetkililer protestolara destek açıklaması yaptı.

BBC Farsça Servisi'nden Jiyar Gol, İran'daki gösterilerin geldiği noktayı değerlendirdi

'ŞAHİN KANAT ATEŞLE OYUNUYOR'

FT, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın "ateşle oynadığını" yazdı.

Diğer yandan gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının "akılsızca bir tutum olduğunu da" belirtti:

"Ruhani arada sıkışmış durumda. Bir taraftan kendi rejimindeki şahinler, diğer tarafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından zayıflatılıyor. İran'a düşmanlığını gizlemeyen Trump, Twitter'da protestolara destek mesajları paylaştı. Bazı İsrailli siyasetçiler de destek açıklaması yaptı. Bu, akılsızcaydı. Dışarıdakilerin işlere karışması, sertlik yanlılarına baskı için muhteşem bir fırsat veriyor. Bu da Ruhani'yi daha fazla yıpratacaktır.

"Ruhani, mevcut sistem içinde hala değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor.

"AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır."