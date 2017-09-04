FSV Duisburglular şenlikte buluştu

ŞENLİĞE, FSV Duisburg Kulüp Başkanı Erol Ayar, Duisburg Anaket Belediye Başkanı Sören Link, SPD Federal milletvekili Mahmut Özdemir, Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar, Duisburg bağımsız milletvekili adayı Burhanettin Datlı ve Düsseldorf Başkonsolosluğu’ndan Konsolos Fatma Taşar Cebeci de katıldı. Ailelerin ve çocukların katılımıyla oldukça coşkulu geçen şenlikte, ayrıca futbol müsabakaları da yapıldı. FSV Duisburg’un yaşlılarından oluşan takım ile iş camiası ve derneklerden tanınan isimlerin oluşturduğu takım, gösteri maçı yaptı. FSV Duisburg Kulüp Başkanı Erol Ayar ile Duisburg bağımsız milletvekili adayı Burhanettin Datlı, aynı maçta forma giydi. Maçta FSV Duisburg’un yaşlılarından oluşan takım, rakibini 7-5 yendi.

‘BU İLK BAYRAMIM’

Maç arasında Duisburg Anaket Belediye Başkanı Sören Link, SPD Federal milletvekili Mahmut Özdemir ve Konsolos Fatma Taşar Cebeci birer selamlama konuşması yaptı. Konuşmacılar FSV Duisburg’a yeni sezon için başarı temennisinde bulunurken, Konsolos Fatma Taşar Cebeci, “Almanya’da ilk Kurban Bayramı’nı sizlerle kutluyorum. Ailemden uzakta olsam da, sizlerle bir arada olduğumuz için oldukça memnuniyet duyuyorum. Böyle bir etkinlik düzenleyen FSV Duisburg yöneticilerini kutluyorum ve hepinizin bayramını da tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliğin son bölümünde FSV Duisburg’un 1. Takımı, 1. FC Viersen ile dostluk maçı yaptı ve rakibini 8-0 mağlup etti.