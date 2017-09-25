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    FSM'de trafik çilesi.. 'Anadolu Yakası'nda trafik şuan yüzde 50'nin üzerinde

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 08:16 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 09:37

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23.09.2017 Cumartesi günü 22.00'de başlayan çalışma nedeniyle bu sabah trafik adeta kilitlendi. Özellikle Anadolu Yakası'ndan köprüye bağlanmak isteyenler yoğun bir trafik ile karşılaştı. Bu sabah saat 07:00 itibari ile yoğunlaşan trafik saatler 08:00'i gösterdiğinde durma noktasına geldi.

    İBB'nin trafik haritasına bakıldığında da durum açıkça gözüküyor. Ümraniye, Beykoz-Kavacık ve Ataşehir istikametinden Avrupa Yakası'na geçmek isteyenler şuan trafikte kalmış durumda. Normal şartlarda yüzde 10 civarında olan trafik yoğunluk göstergesi bu saatlerde yüzde 50'nin üzerine.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne İstikametine kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. FSM köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi üzerine de bu köprüde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle artarak devam ediyor.

    FSM'de iki yönlü birer şeridin kapatılacağı Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları başladı. İstanbul trafiğini zora sokacak çalışma 7 Kasım'da sona erecek.

    FSMde trafik çilesi.. Anadolu Yakasında trafik şuan yüzde 50nin üzerinde

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    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası Edirne İstikametine ihlalli geçişleri önlemek amacıyla kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarına 23.09.2017 Cumartesi günü 22.00'de itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine geçici bariyerler konulmaya başlandı.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları saat 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak.Çalışmaların ilk etabında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine Karayolları ekipleri tarafından geçici bariyerler konulmaya başlandı.

    FSMde trafik çilesi.. Anadolu Yakasında trafik şuan yüzde 50nin üzerinde

    ÇALIŞMA 7 KASIMDA BİTECEK
    Sabaha karşı ise çalışmaların yapılacağı Anadolu yakası girişi Edirne istikametinin bir bölümü trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar, 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00'da tamamlanacak.

    Etiketler: İstanbul , trafik , anadolu yakası , tem , kavacık , ümraniye
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