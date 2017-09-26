Frida Kahlo'ya epilasyon yaptılar! Reklama tepki yağıyor

Bir epilasyon aleti markasının yaptığı Frida Kahlo'lu reklam görenleri şoke ediyor. Çünkü reklamda Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otoportreleri kullanılmış. Ancak resimlerde Kahlo'nun bıyık ve kaşları fotoshopla alınmış.

Yüz epilasyon aletinin tanıtıldığı reklamlar “Frida bunu bir bilseydi” sloganıyla piyasaya sunuldu.

Frida'nın kalın kaşlarına ve bıyıklarına yapan gönderme yapan reklam sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Frida'nın tam da güzellik algısına direndiği için kendisini resmettiğini yazdı.