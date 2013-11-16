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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Frenk kebabı

16 Kasım 2013

Hiç Gaziantep’e gidip frenk kebabı yediniz mi diye sorsam?

Soru kulağa garip geliyor değil mi? Hele bir de frenk kebabının domates ve köftenin şişe geçirilmesiyle yapıldığını, yani içinde bilmediğimiz bir malzeme olmadığını biliyorsanız, iyice tuhaf geliyordur bu kebaba verilen isim.
Evet, şaşıracaksınız ama kebabın ismi malzemelerinden geliyor. Nasıl mı? Hemen anlatayım efendim...
Bildiğiniz üzere domates, Amerika kökenli bir meyve. Oradan Avrupa’ya ulaşmış.Avrupa’da uzun süre zehirli varsayılıp süs bitkisi olarak yetiştirilen domates, geç denebilecek bir tarihte, 19. yüzyılda Osmanlı’ya ulaşmış.
Osmanlı da bu meyveye, Avrupa’dan gelen her şeye olduğu gibi, “frenk”le başlayan bir isim vermiş ve domates uzun süre “frenk patlıcanı” olarak anılmış.
İşte şimdilerde “tomato” sözcüğünden esinlenerek domates dediğimiz meyveye o zamanlar “frenk patlıcanı” demişiz, onunla yapılan kebaba da frenk kebabı adını vermişiz. Gaziantep’te hâlâ frenk kebabı olarak anılan, domates ve köfteyle yapılan kebabın öyküsü işte böyle...

İrmikli yoğurt tatlısı

Kekin hazırlanması için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtalar derin bir kaba kırılıp üzerine şeker eklenir. Karışım bir tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla çırpılırken yoğurt ve yağ katılır ve çırpmaya 2-3 dakika daha devam edilir. Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozu ilave edilip çırpılarak iyice karıştırılır.
Kekten daha katı kıvamlı olan hamur sıvıyağla iyice yağlanmış 35-40 santim çapındaki borcam ya da büyükçe bir kek kalıbına aktarılır. 5 dakika önceden ısıtılıp 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kahverengileşinceye kadar, en az 40 dakika pişirilir. Çıkarılıp soğuması için kenarda bekletilir.
Şerbetin hazırlanması için; tozşeker ve su küçük bir tencereye koyulup orta ısılı ateşin üzerine oturtulur. Arada sırada karıştırılarak kaynayıncaya kadar pişirilir. Ocağın altı kısılıp limon suyu ilave edildikten sonra 5 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır. 5 dakika kadar dinlendirilir.
Hafif sıcak haldeki şurup soğumuş olan tatlının üzerine gezdirilir. Tatlının iyice soğuması beklenir. Tatlı dilimlenir ve servise sunulur. İstenirse tatlının üzeri çekilmiş şamfıstığı, fındık ya da cevizle süsleyebilirsiniz.

Malzeme listesi

Kek hamuru için:
-3 adet yumurta
(Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)
-1 su bardağı
toz şeker
-3 su bardağı irmik
-1 su bardağı eritilmiş bitkisel margarin (Tereyağı da kullanabilirsiniz.)
-2 su bardağı yoğurt
-1 paket vanilya
-2 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
-3 su bardağı toz şeker
-3 su bardağı su
-Yarım limonun suyu

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