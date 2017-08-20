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    Freni boşalan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

    Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA)
    20 Ağustos 2017 - 19:34Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 19:34

    KAHRAMANMARAŞ’ın Ekinözü İlçesi’nde freni boşaldığı belirtilen minibüs şarampole yuvarlandı,1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Ekinözü İlçesiAmbar Mahallesi Gelleviz mevkiinde meydana geldi. Ilıca Mahallesi’nden Ekinözü’ne giden T.K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüsün iddiaya göre freni boşaldı.Bu nedenle hızlı girdiği virajı alamayan minibüs, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sonrabir çam ağacına takılarak durabilen minibüsteki 14kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ekinözü Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kadın tüm müdahalelere karşınkurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi.

    Etiketler: Ekinözü , Kahramanmaraş , kaza
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