Freelance Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n anlayabileceÄŸi 6 durum

Ã–demeler
Ah ah!!! Ne desek boÅŸ! Hani bir Ã¶deme dÃ¼zensiz olur da bu kadar dÃ¼zensiz olur mu canÄ±m? Bir ay 1 TL gelir diÄŸer ay 1.000 TL gelir; yani Ã¶deme durumlarÄ± hiÃ§ belli olmaz. Tabii ki bu acÄ± gerÃ§ek ile iÅŸin baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸiniz zaman karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaten full time Ã§alÄ±ÅŸan patronlarÄ±n durumlarÄ± bu ÅŸekildedir. OnlarÄ±n Ã¶demeleri her zaman dÃ¼zensiz gelir; freelance Ã§alÄ±ÅŸmak da bir nevi iÅŸinin patronu olmaksa durum aynen bÃ¶yledir.
AnsÄ±zÄ±n gelen iÅŸler
Genellikle karÅŸÄ± taraf sizin bir ofise sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilir. Ve iÅŸleri buna gÃ¶re size gÃ¶nderir. Tabii duruma diÄŸer taraftan da bakmakta fayda var. Siz freelance olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, gelen her iÅŸ beklenmedik iÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sabah 10:00â€™dur uyuyorsunuzdur, saat 15:00â€™dir yemek yiyorsunuzdur. â€˜Bu saatte iÅŸ gÃ¶nderilir mi?â€™ diyorsunuzdur. Yani sizin Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeniniz 24 saatlik bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zenine gÃ¶re uydurulmuÅŸken, full time Ã§alÄ±ÅŸan insanlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma saatleri 09:00 â€“ 18:00â€™dÄ±r. Bu yÃ¼zden bu saat aralÄ±klarÄ±nda iÅŸlerini halletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±r. Ve size her iÅŸ ansÄ±zÄ±n geliyordur.
Kendi programÄ±nÄ± yapmak isterken, hiÃ§bir zaman yapamamak
Åžimdiki sÃ¶yleyeceÄŸimiz cÃ¼mleleri hemen tanÄ±yacaksÄ±nÄ±z: â€˜Ya aslÄ±nda sabah 7â€™de kalksam 12â€™de bitiririm sonra da gÃ¼n bana kalÄ±râ€™, â€˜AslÄ±nda programlÄ± Ã§alÄ±ÅŸsam dÃ¼nyanÄ±n en kral iÅŸini yapÄ±yorumâ€™. Bir yerden tanÄ±dÄ±k geldi mi bu cÃ¼mleler? Orada bir program var Ã§ok uzaktaâ€¦
Birisi gÃ¼ndÃ¼z mÃ¼ dedi?
Dedik ya sizin Ã§alÄ±ÅŸma saatleriniz onlarÄ±nkine uymaz diye. Onlar iÅŸleri Ã¶ÄŸlen gÃ¶nderir siz geceye yaparsÄ±nÄ±z. Ya da haftalarca bekletirsiniz, bekletirsiniz sonra 2-3 gece boyunca durmadan gelen iÅŸi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Bir sÃ¼re sonra gÃ¼neÅŸmiÅŸ, gÃ¼ndÃ¼zmÃ¼ÅŸ, gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ymÄ±ÅŸ hayal olurâ€¦
Eve gelen davetsiz misafirler ve â€˜iÅŸim varâ€™dan anlamayan dostlarâ€¦
Freelance kavramÄ± tam anlamÄ±yla TÃ¼rk halkÄ± tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±labilmiÅŸ bir durum deÄŸildir. Evde oturuyorsanÄ±z iÅŸsizsiniz demektir. Uzun bir sÃ¼re ailenize bu durumu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da olmuÅŸtur; ama nafile! Neyse aile bir kenara sevgili arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z en fenasÄ±nÄ± yaparlar. Sizi aradÄ±klarÄ±nda Ä°ÅŸim var!â€™ cÃ¼mlesinden hiÃ§bir ÅŸekilde anlamazlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde her zaman evdesinizdir ve illaki boÅŸ zamanÄ±nÄ±z vardÄ±r. Neyse bu baÅŸlÄ±ÄŸa bir de â€˜Freelance Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorumâ€™ cÃ¼mlesini eklemezsek olmaz. â€˜Freelance Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorumâ€™ dendiÄŸi zaman o anlamsÄ±z bakan gÃ¶zlerâ€¦ O anlamsÄ±z gÃ¶zler â€˜Ä°ÅŸsiz herhaldeâ€¦â€™ ile aynÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±rlar.
Kilo alma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±Â
Evet ne yazÄ±k ki bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genel bir dinleniÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma halinde olduÄŸunuz iÃ§in biraz hareketsizlik sÃ¶z konusu. E tabii bu da kilo olarak ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.
KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak, bilgi kazanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek ÅŸeyler planlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tüm...KoÃ§ Burcu - BugÃ¼n
BaÅŸarÄ±nÄ±zÄ± diÄŸerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalÄ±, bilgilerin gerçekliÄŸinden emin olmalÄ± ve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanÄ±z,...BoÄŸa Burcu - BugÃ¼n
Evinizde ve özel iliÅŸkilerinizde yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiklikler duygusal anlamda istikararÄ± saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸ birliÄŸine açÄ±k olmanÄ±z durumunda, evinizi veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri...Ä°kizler Burcu - BugÃ¼n
Önemli detaylarÄ± atlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Ä°stediÄŸinizi açÄ±k açÄ±k ortaya koymak iÅŸe yarar çözümler üretmenizde size yardÄ±m edebilir....YengeÃ§ Burcu - BugÃ¼n
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. YanlÄ±ÅŸ nedenlere dayalÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak doÄŸru olmayabilir. OlaylarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - BugÃ¼n
Sahip olduÄŸunuzdan daha fazla paranÄ±z varmÄ±ÅŸ hissine kapÄ±lmayÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ± harcamalardan kaçÄ±nÄ±n. Sizi motive eden kiÅŸilerle görüÅŸebileceÄŸiniz bir hafta...BaÅŸak Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, önemli kiÅŸisel deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - BugÃ¼n
DÄ±ÅŸ etkilere baÄŸlÄ± duygusal durumlarla uÄŸraÅŸabileceÄŸiniz bir hafta sonundasÄ±nÄ±z. BazÄ± kiÅŸilerin yapacaÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri sizi asÄ±l uÄŸraÅŸmanÄ±z gereken iÅŸlerden...Akrep Burcu - BugÃ¼n
DuyduÄŸunuz her ÅŸeye inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Belli anlaÅŸmalar yapmadan ya da bazÄ± sözler vermeden önce, kendi araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± bizzat yapmanÄ±zda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - BugÃ¼n
EndiÅŸelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandÄ±rabilir ve doÄŸru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle baÄŸlantÄ±lÄ± konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalÄ±sÄ±nÄ±z....OÄŸlak Burcu - BugÃ¼n
Çok fazla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± size ters ÅŸekilde geri dönebilir ve size bazÄ± bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi...Kova Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, bazÄ± iÅŸleri ele alÄ±ÅŸ veya uygulayÄ±ÅŸ biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...BalÄ±k Burcu - BugÃ¼n