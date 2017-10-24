Freelance Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n anlayabileceÄŸi 6 durum

Ã–demeler

Ah ah!!! Ne desek boÅŸ! Hani bir Ã¶deme dÃ¼zensiz olur da bu kadar dÃ¼zensiz olur mu canÄ±m? Bir ay 1 TL gelir diÄŸer ay 1.000 TL gelir; yani Ã¶deme durumlarÄ± hiÃ§ belli olmaz. Tabii ki bu acÄ± gerÃ§ek ile iÅŸin baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸiniz zaman karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaten full time Ã§alÄ±ÅŸan patronlarÄ±n durumlarÄ± bu ÅŸekildedir. OnlarÄ±n Ã¶demeleri her zaman dÃ¼zensiz gelir; freelance Ã§alÄ±ÅŸmak da bir nevi iÅŸinin patronu olmaksa durum aynen bÃ¶yledir.

AnsÄ±zÄ±n gelen iÅŸler

Genellikle karÅŸÄ± taraf sizin bir ofise sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilir. Ve iÅŸleri buna gÃ¶re size gÃ¶nderir. Tabii duruma diÄŸer taraftan da bakmakta fayda var. Siz freelance olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, gelen her iÅŸ beklenmedik iÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sabah 10:00â€™dur uyuyorsunuzdur, saat 15:00â€™dir yemek yiyorsunuzdur. â€˜Bu saatte iÅŸ gÃ¶nderilir mi?â€™ diyorsunuzdur. Yani sizin Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeniniz 24 saatlik bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zenine gÃ¶re uydurulmuÅŸken, full time Ã§alÄ±ÅŸan insanlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma saatleri 09:00 â€“ 18:00â€™dÄ±r. Bu yÃ¼zden bu saat aralÄ±klarÄ±nda iÅŸlerini halletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±r. Ve size her iÅŸ ansÄ±zÄ±n geliyordur.

Kendi programÄ±nÄ± yapmak isterken, hiÃ§bir zaman yapamamak

Åžimdiki sÃ¶yleyeceÄŸimiz cÃ¼mleleri hemen tanÄ±yacaksÄ±nÄ±z: â€˜Ya aslÄ±nda sabah 7â€™de kalksam 12â€™de bitiririm sonra da gÃ¼n bana kalÄ±râ€™, â€˜AslÄ±nda programlÄ± Ã§alÄ±ÅŸsam dÃ¼nyanÄ±n en kral iÅŸini yapÄ±yorumâ€™. Bir yerden tanÄ±dÄ±k geldi mi bu cÃ¼mleler? Orada bir program var Ã§ok uzaktaâ€¦

Birisi gÃ¼ndÃ¼z mÃ¼ dedi?

Dedik ya sizin Ã§alÄ±ÅŸma saatleriniz onlarÄ±nkine uymaz diye. Onlar iÅŸleri Ã¶ÄŸlen gÃ¶nderir siz geceye yaparsÄ±nÄ±z. Ya da haftalarca bekletirsiniz, bekletirsiniz sonra 2-3 gece boyunca durmadan gelen iÅŸi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Bir sÃ¼re sonra gÃ¼neÅŸmiÅŸ, gÃ¼ndÃ¼zmÃ¼ÅŸ, gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ymÄ±ÅŸ hayal olurâ€¦

Eve gelen davetsiz misafirler ve â€˜iÅŸim varâ€™dan anlamayan dostlarâ€¦

Freelance kavramÄ± tam anlamÄ±yla TÃ¼rk halkÄ± tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±labilmiÅŸ bir durum deÄŸildir. Evde oturuyorsanÄ±z iÅŸsizsiniz demektir. Uzun bir sÃ¼re ailenize bu durumu anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da olmuÅŸtur; ama nafile! Neyse aile bir kenara sevgili arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z en fenasÄ±nÄ± yaparlar. Sizi aradÄ±klarÄ±nda Ä°ÅŸim var!â€™ cÃ¼mlesinden hiÃ§bir ÅŸekilde anlamazlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde her zaman evdesinizdir ve illaki boÅŸ zamanÄ±nÄ±z vardÄ±r. Neyse bu baÅŸlÄ±ÄŸa bir de â€˜Freelance Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorumâ€™ cÃ¼mlesini eklemezsek olmaz. â€˜Freelance Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorumâ€™ dendiÄŸi zaman o anlamsÄ±z bakan gÃ¶zlerâ€¦ O anlamsÄ±z gÃ¶zler â€˜Ä°ÅŸsiz herhaldeâ€¦â€™ ile aynÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±rlar.

Kilo alma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±Â

Evet ne yazÄ±k ki bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genel bir dinleniÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma halinde olduÄŸunuz iÃ§in biraz hareketsizlik sÃ¶z konusu. E tabii bu da kilo olarak ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.