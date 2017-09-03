Fransızların yarısı yeni iş yasasına karşı

HARRIS Interactive’in yaptığı araştırmaya göre, Fransızların yüzde 58’i çalışma yasasının kamuoyuna duyurulduğu şekliyle değiştirilmesini istemiyor. Halkın yüzde 71’i yapılacak değişikliklerin sendikaların gücünü azaltacağı görüşünü paylaşırken, yarısından fazlası da işçilerin çalışma koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor.

Fransızların yüzde 43’ü yasadaki değişikliklerin Fransız şirketlerin rekabet gücünü artıracağı, yüzde 31’i ise işsizlikte düşüş sağlayacağı görüşünü ifade ediyor.

Hükümetin yasa değişikliğini normal kanunlaştırma yolu yerine hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirmeyi planlaması kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Yasanın 36 değişiklik öngören beş kararname ile değiştirilmesi bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede büyük tartışmalara neden olan çalışma yasasındaki değişikliklere ilişkin hükümetin hazırladığı planı perşembe günü sendika temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yasayı, “İşsizliğin sürekli artışını engelleyecek derin ve tümden bir değişiklik getiren reform” diye tanımlamıştı.