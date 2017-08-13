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    Fransızların sadece yüzde 36’sı memnun

    AA
    13 Ağustos 2017 - 09:38Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 09:38

    Fransa’da yapılan ankette, iktidardaki ilk 100 gününü tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Fransızların ancak yüzde 36’sının memnun olduğu ortaya çıktı.

    IFOP araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 55’i Macron’un seçim kampanyasındaki vaatlerini yerine getirmediğini düşünüyor. Şirketin, 1001 kişi ile yaptığı ankette Macron’un icraatlarından memnun olanların oranı ise yüzde 36’da kaldı. Fransızların yüzde 40’ı, Macron iktidarında Fransa’daki genel durumun daha da kötüye gittiği görüşünü ifade etti.
    Macron’un en kötü bulunan politikasını ise yasa dışı göçle mücadele oluşturuyor. Macron’dan önceki cumhurbaşkanı François Hollande’dan, iktidarındaki ilk yüz gününde memnun olanların oranı ise yüzde 46 idi.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Fransa , anket
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