Fransızlara göre politikaları zenginlere yaradı

ARAŞTIRMAYA göre, Emmanuel Macron’un politikalarının özellikle üst gelir düzeyindekilere yaradığı görüşünde olanların oranı yüzde 53’ken, hükümetin bu hafta yasalaştırmayı planladığı çalışma yasa tasarısının çalışanların koşulları üzerinde negatif etkisi olacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 58 oldu. Katılımcıların yüzde 68’i yasanın işten çıkarmaları kolaylaştıracağını, yüzde 65’i ise sendikaları zayıflatacağını belirtti. Çalışma yasası protestolarını destekleyenlerin oranı yüzde 34’te kalırken, protestolara karşı olanların oranı ise yüzde 31 oldu.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIYOR

Başbakan Edouard Philippe, protesto eylemlerine ve grevlere neden olan çalışma yasası tasarısı konusunda geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Yeni çalışma yasası reformuna ve bu tasarının hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirilmesinin planlanmasına karşı çıkanlar, ülkenin çeşitli kentlerinde geçen hafta sokaklara dökülmüş, bazı çalışanlar da greve gitmişti. Genel Emek Konfederasyonu eylemlere katılanların yaklaşık 400 bin kişiyi bulduğunu açıklamıştı.