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    Fransızca başlayıp Türkçe bitirdiği konuşması sosyal medyayı salladı

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür sosyal medyada fenomen haline geldi. Ömür, kadının toplumda yer alması ve aile içinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını belirtip derneğin hikâyesini anlatıyor

    Başında pembe mavi bir yazma. Kınalı elleriyle uyum içindeki kırmızı kazağının üzerindeki yeleğiyle bir telefon kamerasına konuşuyor 46 yaşındaki Zümran Ömür. Konuşmasına Fransızca kendini tanıtarak başlıyor, Türkçe devam ediyor. Kadının toplumda yer alması ve aile içinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını belirtip derneğin hikâyesini anlatıyor. Konuşması bitince de bir alkış sesi duyuluyor.

    ‘ÜRETMEYEN TOPLUM YOK OLMAYA MAHKÛMDUR’

    Büyük ilgi gören o videonun kahramanı olan Zümran Ömür, Kars’ın Selim İlçesi’nde dünyaya geldi. İlkokul 5’ten sonra okumadı ve 11 yaşında okulu bıraktı. 13 yaşında görücü usulü ile bir akrabasıyla evlendi. Henüz 15’indeydi. Kocasıyla birbirlerini çok sevdiler. 3 oğlu oldu ancak erken evliliğe karşı.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre Zümran Ömür, Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı... Dernek tıbbi bitkiler üzerine faaliyet gösteriyor. “Köyümüzde 650 tür bitki çeşitliliği var ve biz bunun farkına vardık” diyen Ömür, çalışmalarını şöyle anlattı: “2007’de derneğimizi kurduk. 45 kadın, 15 erkek üyemiz var. 35 tür tıbbi bitki öğrendik. Bunlar için kurutma atölyeleri kurduk. Nasıl toplanacağını, nasıl kurutulacağını öğrendik. Fransızca kursu gördük, dil öğrendik. Eko turizme başladık. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkûmdur. Hem üretip hem tüketmek için de burada kadınlar olarak çalışmalarımızı sergiliyoruz.”

    Köydeki kadınların kendini ifade etmekte yaşadığı zorlukları anlatan Ömür, “Her kadın kendi ailesini ayakta tutarsa Türkiye iyi yerlere gelir. Doğru düzgün erkek çocuk yetiştirelim. Ayakları üzerinde durabilen kız çocukları yetiştirelim. Kimse ‘Ev kadınıyım’ diye eve girmesin. Gerekirse evde örgü örsün ama para kazansın. Ayakları üzerinde dursun” mesajı verdi.

    Etiketler: zümran ömür , kadın girişimci , sosyal medya fenomeni , son dakika
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