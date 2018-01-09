Fransız vekile bir ceza da üst mahkemeden

VALERIE Boyer, danışmanına psikolojik şiddet uyguladığı ve sebepsiz işten çıkardığı gerekçesiyle 2015 yılında 37 bin euro cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden ve üst mahkemeye giden Boyer, bu sefer de mahkeme tarafından 17 bin euro cezaya çarptırıldı.

Türklere yönelik önyargılarıyla tanınan Boyer, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımayanlara ceza öngören yasa tasarısının teklifini hazırlamıştı. Boyer’in teklifi, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu’dan geçtikten sonra Anayasa Konseyi tarafından reddedilmişti.