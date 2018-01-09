Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Fransız vekile bir ceza da üst mahkemeden

    Fransız vekile bir ceza da üst mahkemeden

    İHA
    09.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Fransa’da temyiz mahkemesi, Cumhuriyetçiler Partisi’nin Türkiye karşıtı milletvekili Valerie Boyer’i, danışmanına manevi tacizden dolayı 17 bin euro para cezasına çarptırdı.

    VALERIE Boyer, danışmanına psikolojik şiddet uyguladığı ve sebepsiz işten çıkardığı gerekçesiyle 2015 yılında 37 bin euro cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden ve üst mahkemeye giden Boyer, bu sefer de mahkeme tarafından 17 bin euro cezaya çarptırıldı.
    Türklere yönelik önyargılarıyla tanınan Boyer, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımayanlara ceza öngören yasa tasarısının teklifini hazırlamıştı. Boyer’in teklifi, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu’dan geçtikten sonra Anayasa Konseyi tarafından reddedilmişti.

    Etiketler: Cumhuriyetçiler Partisi , Valerie Boyer
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri