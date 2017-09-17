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    Fransız polisi ağır çalışma koşullarını protesto etti

    AA
    17.09.2017 - 13:36 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 13:36

    Fransa’da polisler ve aileleri, ülkedeki ağır çalışma koşullarını protesto amacıyla meydanlara çıktı.

     POLİSLERİN ve ailelerinin kurduğu üç sivil toplum örgütünün başkent Paris başta olmak üzere Strazburg, Lyon ve Marsilya gibi büyük şehirlerde düzenlediği gösteriye yüzlerce polis memuru ve aileleri katıldı.
    Göstericiler, Paris’te Invalides Meydanı’nda toplanarak, polislerin fiziki olarak yetersiz ortamlarda ve tehlikeli koşullarda çalıştığını vurgulayan pankartlar taşıdı. Protesto sırasında, “Vatandaşlar uyanın polisiniz ölüyor”, “Yeter, yeter polisler yakıldı” şeklinde sloganlar atıldı.

    POLİSİN YÜKÜ ARTTI
    Fransa’da 13 Kasım’da 2015’te 130 kişinin öldüğü terör eylemlerinin ardından ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde yoğun stres ve iş yükü altında çalışan polislerin protestoları, geçtiğimiz yıl bir polisin takip ettiği bir eylemde molotofkokteyli ile yaralanmasının ardından artmıştı. Hükümet, 2016 yılında polis memurlarının gereksinimlerini karşılamak için 250 milyon euro ek ödenek çıkarmış ve polisin yetkilerini genişletmişti. Polisin yetkilerinin genişletilmesi protestolara neden olmuş, protestolar 22 yaşındaki bir erkeğin polis tarafından cinsel tacize uğraması ve bir Çinlinin polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrasında artmıştı.

    Etiketler: FRANSA , police , OHAL , Protesto
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