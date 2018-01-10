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    Fransız oyuncudan ilginç çıkış: "Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı"

    BBC Türkçe
    10.01.2018 - 08:57 | Son Güncelleme:

    Ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yaparak, "erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" açıkladı.

    Deneuve ile birlikte 100 tanınmış Fransız kadın tarafından imzalanan mektup Le Monde gazetesinde yayımlandı.

    "Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir." ifadesinin yer aldığı mektup şöyle devam ediyor:

    "Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da şikayetler kontrolden çıkıyor.

    "Özetle erkekler cezalandırılıyor, yaptığı sadece birinin dizine dokunmak ya da bir öpücük almak olsa da işlerinden oluyor"

    Mektuba imza atan isimler "cadı avının cinsel özgürlüğü tehlikeye atabileceğini" öne sürerek, başlatılan sosyal medya kampanyalarını da "tasfiye dalgası" yaratmakla eleştirdi.

    'ERKEK VE CİNSELLİK NEFRETİNE ULAŞAN...'

    İmzacı kadınlar dünyada "yeni bir aşırılığın" yayılmaya başladığını da öne sürdü.

    Mektuba imza atan 100 kadın, bu durumun, kadınların güçsüz ve kurban olduğu yönünde bir algı yarattığını da söyledi.

    Le Monde gazetesinde yayımlanan mektupta şu ifade de öne çıkıyor:

    "Kadınlar olarak, güç istismarını kınamanın ötesine geçerek, erkek ve cinsellik nefretine ulaşan bu tür bir feminizmin içinde kendimizi görmüyoruz"

    Kariyerinde Oscar adaylığı da olan 74 yaşındaki Deneuve, sosyal medyada yürütülen kampanyalara karşı da açıkça tepki göstermişti.

    ABD'li yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan cinsel taciz ve saldırı suçlamaları son olarak Altın Küre Ödülleri'ndeki siyah protesto ile gündeme gelmişti.

    Etiketler: haberler , son dakika , haber , HABER
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