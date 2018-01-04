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    ‘Fransız öpücüğü vermekten sıkıldım’

    BBC Türkçe
    04.01.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Fransa’da bir kasabanın belediye başkanı, selamlaşma sırasındaki öpüşmenin sonlanması gerektiğini açıklayarak ülke çapında bir tartışma başlattı.

    BAŞKAN Aude Picard-Wolff, Fransa’nın Grenoble bölgesindeki belediye başkanlarına ve temsilcilere elektronik posta ile mesaj yollayarak bu tür selam öpücüklerinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Siyasetçi, ‘öpücüklü selamlaşmanın’ kadınlara karşı küçük de olsa bir ayrımcılık anlamına geldiğini ve Fransa’nın artık bu davranış kalıbından uzaklaşması gerektiğini de açıkladı.
    Picard-Wolff, öpücük yerine ise el sıkışmaya dönülmesi gerektiğini ifade ederek, bir kadın olarak uzun süredir bu Fransız adetinden şikayetçi olduğunu belirtti.

    ‘Fransız öpücüğü vermekten sıkıldım’

    ‘SAĞLIK SORUNU YARATIYOR’
    Dauphiné Libéré isimli gazeteye konu ile ilgili konuşan siyasetçi, “Her gün beraber çalıştığı 73 kişiye ‘Fransız öpücüğü’ vermekten rahatsız olduğunu da açıklayarak, durumun mikrobik anlamda bir sağlık sorunu yarattığını da ifade etti.
    2017’nin son günlerinde gelen bu açıklama sonrası ise ülke çapında bir ‘öpücüklü selamlaşma’ tartışması başladı.
    Aude Picard-Wolff, konu ile ilgili binlerce destek mesajı aldığını, kadınların özellikle iş ortamında ‘arkadaşça el sıkışma’ seçeneğini tercih ettiğini söyledi.

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