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    Fransız mutfağının en büyük şefiydi...

    İHA
    20.01.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Fransız mutfağının en önemli temsilcisi Paul Bocuse 91 yaşında hayatını kaybetti.

    FRANSA İçişleri Bakanlığı, Fransız mutfağının en önemli temsilcisi Paul Bocuse’nin 91 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Aile geleneğini bozmayarak 16 yaşında aşçılığa başlayan Bocuse, dünyanın en büyük aşçıları arasında yer alıyordu.

    Fransız mutfağının en büyük şefiydi...

    Fransız mutfağının en iyi örneklerini yansıtan ve Fransız mutfağının en büyük aşçısı olarak görülen Paul Bocuse, Fransız hükümetinin ülkesine hizmetleri dokunan kişilere verdiği en yüksek dereceli sivil nişan olan Legion d’honneur’a iki kez layık görülmüştü.

    Fransız mutfağının en büyük şefiydi...

    Şef Bocuse’nin gastronominin başkenti olarak kabul edilen Lyon’da 3 yıldızlı restoranı ve mutfak sanatları okulu bulunuyordu.

    Fransız mutfağının en büyük şefiydi...

    Etiketler: 91 yaşında öldü , büyük fransız , avrupa'dan haberler , haber
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