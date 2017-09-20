Fransız mimar, vasiyeti üzerine Uçhisar’a defnedildi

FRANSA’nın Albi kentinde yaşayan ve 1993 yılında Uçhisar’a yerleşen Jacques Avizou, burada mimarlık ve turizm sektörüyle uğraştı. Yaklaşık 4 ay önce tedavi olmak için ülkesine dönen 75 yaşındaki Avizou, 15 gün önce hayatını kaybetti. 24 yıldır Uçhisar’da yaşayan ve kasabada ‘Uçhisar sevdalısı’ olarak bilinen Avizou, vefatının ardından vasiyeti üzerine Uçhisar mezarlığına defnedildi. Jacques Avizou böylelikle Uçhisar mezarlığına defnedilen ilk yabancı oldu.

Uçhisar mezarlığında düzenlenen törene Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Jacques Avizou’nun ailesi, Fransa’dan gelen akrabaları ve belde sakinleri katıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan cenaze töreninde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

MECLİS KARARI ALINDI

“Fransız uyruklu mimarımız Jacques Avizou, 24 yıl önce Uçhisar’ımıza gelmiş, Uçhisar’daki eski yapıları restore etmeye başlamış ve turizme hazırlamış. Bu süreç 24 yıl içerisinde hep bir yanındaki eski yapıyı alarak devam etmiş ve bir butik otel zinciri haline gelmiş. Uçhisar’da Jacques Avizou’nun hizmetleri değerlendirildiğinde Jacques, Uçhisar’ımıza hizmet etmiş ve katkı sağlamış insanlarımızdan bir tanesidir. Jacques, bu aradan geçen 24 yıllık süre zarfında Uçhisarlılarla kaynaşması, Uçhisar’ı sevmesi, vefatında da ‘Beni Uçhisar mezarlığına defnedin’ vasiyetinde bulunması sonucunda da Uçhisar mezarlığımıza defnettik. Takriben 15 gün önce Fransa’da vefat etmiş ancak Hristiyan olması sebebiyle cenazesi yakılarak külü Uçhisar mezarlığımıza defnedilmiştir. Burada tarihimize baktığımız zaman İslam dini inançlarının gerekliliğinde camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimizle birlikte kilise ve sinagogların yan yana olduğu bilinmektedir. Bu nedenle mezarlar da aynı şekilde İslam dini esaslarına göre defnedilen cenazelerimiz ile Hristiyan ya da Musevi dinine özgü defnedilen cenazeler yan yana, aynı mezarlıklar içerisinde. Buradan baktığımız zaman Uçhisar’ımızda bir ilk olmakla beraber Jacques Avizou’ya ait cenazenin Uçhisar mezarlığımıza defnedilmesi meclis kararımız gereği yapılmıştır.”

AİLESİ DE MUTLU OLDU

“Eşi ve çocukları bu konuda memnuniyetlerine dile getirdiler. Onlar da kendilerini Uçhisarlı hissediyor, Uçhisar’a aidiyet duygularıyla bağlılıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada hem Jacques Avizou’nun kendisi açısından vasiyetini yerine getirilmesi açısından hem ailesinin burada bizim yaptığımız bu oryantasyonu memnuniyetle karşılamaları ve Jacques Avizou’nun, dostları ve akrabalarının katıldığı bir törenle defnedilmesi, onlara aşırı derece de bir mutluluk vermiştir.”