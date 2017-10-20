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    Fransız kadınların taciz gerçeği

    AA
    20.10.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Fransa’da yapılan bir kamuoyu araştırması cinsel tacizin toplumda önemli bir sorun olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Fransız kadınların yüzde 53’ü en az bir kez cinsel tacize maruz kalıyor. 35 yaş altında bu oran yüzde 63’e çıkıyor.

    ODOXA kamuoyu araştırma şirketinin anketine katılanların yüzde 91'ine göre cinsel taciz, Fransız toplumunda önemli bir sorun.
    Araştırma, kadınların yüzde 53'ü hayatlarında en az bir kez cinsel tacize maruz kaldığını ortaya korken 35 yaş altı genç kadınlarda ise bu oranın yüzde 63 olduğu kaydedildi.

    GÜNDE 46 TECAVÜZ VAKASI
    Fransa'da polise her gün ortalama 46'sı tecavüz, 146 cinsel şiddet şikayetinde bulunuluyor.
    Diğer taraftan Fransa'da cinsel şiddetin önlenmesi amacıyla hükümetin çıkarmayı planladığı yeni düzenlemeye yönelik desteğin yüzde 80 olduğu bildiriliyor.

    Etiketler: taciz anketi
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