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    Fransız kadınlardan ‘domuzunu ifşa et’ kampanyası

    DHA
    19.10.2017 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Amerika’daki #MeToo akımının ardından Fransız kadınlar da twitter üzerinden #BalanceTonPorc ‘domuzunu ifşa et’ etiketi ile yaşadıkları cinsel taciz ve saldırıları paylaşmaya başladı.

    AMERİKA’DA aralarında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Asia Argento ve Cara Delevingne gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 30’dan fazla kadın, ünlü yapımcı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını #MeToo hashtagi ile açıklamıştı. Fransa’daki kampanyayı ise gazeteci Sandra Muller’in twitterdan yaptığı paylaşım başlattı. Muller paylaşımında bir adamın kendisine, “Göğüslerin büyük; tam sevdiğim tipte bir kadınsın. Seni sabaha kadar mutlu edeceğim” dediğini yazmıştı.

    KAMPANYA OLMAYAN YASAYI HATIRLATTI
    Fransa’daki bu gelişme ile birlikte ülkenin Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marline Schiappa, Meclis’e ıslık da dahil, sokakta insanları taciz etmeye ceza getirilmesini öngören bir yasa önergesi sundu.
    Bu konuyla ilgili bir yasa olmadığını aktaran bakan, “Şu anda sokakta sözlü tacize uğradığınızda şikayet edemiyorsunuz. Konu tüm toplumun neyi kabul edip etmeyeceğini tekrar tanımlamak” dedi.

    Etiketler: me too , BalanceTonPorc , cinsel taciz
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