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    Fransız iş adamından Viyana’da burka protestosu

    AA
    09.10.2017 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Cezayir asıllı Fransız iş adamı Raşid Nekkaz, Avusturya’da yürürlüğe giren burka yasağını Viyana’daki Dışişleri Bakanlığı önünde protesto etti.

    YÜZÜNE Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un fotoğrafı ve eurolarla örten Nekkaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların ne giymek istiyorsa onu giymeleri gerektiğini, bu konudaki yasağın özgürlüklere aykırı olduğu belirtti. Yasağın mimarı olarak nitelediği Dışişleri Bakanı Kurz ile görüşmek istediğini söyleyen Nekkaz, bakana insanlığın geleceği hakkında yazılmış bir kitap vermek istediğini kaydetti.

    Fransız iş adamından Viyana’da burka protestosu

    POLİS CEZA KESTİ
    Polisler tarafından bakanlık binasına götürülen Nekkaz, 1 Ekim’de uygulanmaya başlanan burka yasağına ilişkin bilgilendirildi ve burka yasağını da içeren uyum yasasına muhalefetten 50 euro para cezasına çarptırıldı. Nekkaz, burka yasağı çerçevesinde ilk para cezasının kendisine verildiğine işaret ederek, “Bu yasa, Avusturya için utanç verici. Yalnız 200 kişiden dolayı bu yasanın çıkartılması ülkenin imajını zedeliyor. Bence bu yasayı bir an evvel değiştirmelisiniz.” diye konuştu. Basının büyük ilk gösterdiği protesto sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

    Etiketler: Avusturya , burka yasağı , burka ceza , Raşid Nekkaz
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