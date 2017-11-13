Fransız hükümeti bakın ne sattı!

SÖZ VERMİŞTİ

Bu işlem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın hükümetle Renault CEO’su Carlos Ghosn arasındaki gerginliği azaltma umuduyla hisseleri satması sözü sonrasında geldi.

Fransız hükümeti daha önce de firmanın yüzde 15’ine sahipken 2015 yılında uzun dönem hissedarların oy hakkı ile ilgili bir değişiklik nedeniyle o dönem ekonomi bakanı olan Emmanuel Macron’un gözetiminde yüzde 4.73 ekstra hisse satın almıştı.

Şirketin Fransız hükümetinden sonraki en büyük hissedarı ise yüzde 15 ile Japon Nissan’dı. Fransız hükümeti şirketteki hisselerinin önemli bir kısmını satmasına rağmen Renault’nun Nissan’dan önceki en büyük hissedarı olmaya çok küçük bir farkla devam ediyor.