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Fransız hükümeti bakın ne sattı!

Emre ÖZPEYNİRCİ
13.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

OTOMOTİV devi Renault’un yüzde 19.73 ile en büyük hissedarı Fransız hükümeti. Ancak geçtiğimiz günlerde hükümet Renault’daki hisselerinin yüzde 4.7’sini yani 14 milyon hisseyi 1.2 milyar Euro’ya sattığını açıkladı. Satılan hisselerden sonra devletin şirketteki payı yüzde 19.73’ten yüzde 15’e düştü. Renault, bu hisselerin yüzde 10’unun çalışanlara sunulacağını, böylece çalışanların da şirketin yürütülmesinde söz hakkına sahip olmasının sağlanacağını açıkladı.

SÖZ VERMİŞTİ

Bu işlem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın hükümetle Renault CEO’su Carlos Ghosn arasındaki gerginliği azaltma umuduyla hisseleri satması sözü sonrasında geldi.

Fransız hükümeti daha önce de firmanın yüzde 15’ine sahipken 2015 yılında uzun dönem hissedarların oy hakkı ile ilgili bir değişiklik nedeniyle o dönem ekonomi bakanı olan Emmanuel Macron’un gözetiminde yüzde 4.73 ekstra hisse satın almıştı.

Şirketin Fransız hükümetinden sonraki en büyük hissedarı ise yüzde 15 ile Japon Nissan’dı. Fransız hükümeti şirketteki hisselerinin önemli bir kısmını satmasına rağmen Renault’nun Nissan’dan önceki en büyük hissedarı olmaya çok küçük bir farkla devam ediyor.

Fransız hükümeti bakın ne sattı

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