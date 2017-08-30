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    Fransız halkı birbirine de Fransız

    AA
    30.08.2017 - 21:40 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 21:40

    Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), 2013 rakamlarına göre ülkede 28,5 milyon hane bulunduğunu ve bunların yüzde 35'ini tek başına yaşayanların oluşturduğunu açıkladı.

    INSEE'nin, 2013 yılına ait ülke nüfus ve konut verilerinin değerlendirildiği raporu yayımlandı.  Rapora göre, 68,1 milyonluk ülkede kayıtlı 28,5 milyon hane bulunurken, 1,5 milyon kişi ise evsiz veya sabit bir adresi olmadan yaşıyor.

    Fransa'da 13 yılda hane sayısı 4,2 milyon artarken, hanelerde ikamet edenlerin sayısı ortalama 2,2 kişi olarak belirlendi.

    İLK KEZ GEÇTİ

    Raporda, Fransız halkının kalabalık ailelerden gittikçe uzaklaştığı ve 1990'lı yıllardan itibaren bir hanede yaşayan kişi sayısının gittikçe azaldığı vurgulandı.
    Rapor, yalnız yaşayan vatandaşların sayısının ilk defa 2 veya daha fazla kişinin yaşadığı hane sayısını geçtiğini ortaya koydu. Tek başına yaşayan Fransızların sayısı toplam hane sayısının yüzde 35'ini oluştururken, 3 veya daha fazla üyeli hane sayısının düşüş gösterdiği tespit edildi.

    Raporda dikkati çeken bir diğer veri de aile yapısındaki değişim ile ilgili oldu. 1990'da her 10 ebeveynden biri çocuğunu tek başına yetiştirirken, bu rakam 2013'te 2 kat artarak her 5 ebeveynden birinin çocuğunu tek başına büyüttüğünü gözler önüne serdi.

    YAŞLILARIN 3'TE BİRİ YALNIZ

    Le Parisien gazetesi, bu veriyi "Çocuğunu tek başına büyüten anne-babaların sayısında patlama oldu" şeklinde haberleştirdi.  INSEE'nin raporunda ülkedeki yaşlıların durumuna ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre, ülkedeki 75 ve üstü vatandaşların yüzde 38'i hayatını tek başına sürdürüyor. Raporda, bu rakama huzurevi ve tıbbi destek verilen bakım evlerindeki yaşlı sayısının dahil edilmediği kaydedildi.

    Etiketler: fransa , nüfüs , demografi , yalnızlık , Yalnızlık
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