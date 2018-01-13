Fransız devi Puma'yı elden çıkarıyor

Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen, Bottega Vanega gibi lüks markaları bünyesinde barındıran şirketler grubu Kering, ünlü spor markası Puma’yı elden çıkararak spor giyim sektöründen ayrılacak. Fransız holding, böylece yalnızca lüks tüketime odaklanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 86’sını elinde tuttuğu Puma’nın yüzde 70’ini yatırımcılara satecek. Alman spor giyim devlerinden Puma hisselerinin halka arz edilen kısmının bu kararla birlikte yüzde 55 olması bekleniyor. Zira Kering hisselerinin yüzde 40’ına sahip olan

26 milyar dolarlık servete sahip iş adamı Francois Pinault yaklaşık yüzde 29 payla Puma’ya stratejik ortak konumunda.



DEĞERİ YÜZDE 45 ARTTI

Kering Yönetim Kurulu Başkanı François-Henri Pinault, kararla ilgili yaptığı açıklamada “Puma paylarının hissedarlarımıza dağıtımı grubumuzun tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Bundan sonrasında Kering, kendini yalnızca lüks tüketimin gelişimine adayacaktır” dedi. Puma’dan yapılan açıklamada, kararın olumlu karşılandığı çünkü halka arz edilen hisse oranının artacağı ve iş stratejisinin etkilenmeyeceği belirtildi. Son 12 ayda hisseleri yüzde 45 artan Puma’nın piyasa değeri 5.3 milyar euro.



Kering’in Puma’yı elden çıkaracağı söylentileri bir süredir devam ediyordu. Kering, Puma’nın çoğunluk hissesini 2007’de 5.3 milyar dolara satın almıştı. Ancak Puma’nın yalnızca 2015’te yükseliş gösteren satışları performans altı veya yatay seyretmeye devam etti.



Bu aşamadan sonra faaliyet hayatına 1963’te kereste ve inşaat materyalleri satarak başlayan Kering, Printemps ve La Redoute gibi lüks markaları elden çıkardı.



Puma’nın büyüklüğü, Kering’in Alman spor giyim üreticisine yeni bir sahip bulmakta zorlayan faktördü. Muhtemel bir satış, Kering hisselerini de düşürebilirdi. Bu nedenle Fransız holding hisse dağıtım yolunu izledi.

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