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Fransız dev kafaları karıştırdı!

Emre ÖZPEYNİRCİ
01.11.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

SON olarak bünyesine Alman Opel’i de katarak hızlı bir büyümenin içine giren Fransız PSA Grubu (Peugeot Citroen) dün Türkiye’ye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye’de Bayraktar Grubu’nun distribütörlüğünde temsil edilen lüks markaları ‘DS’in sorumluluğunun 5 Mart 2018 tarihinden itibaren Peugeot Türkiye’ye de verildiği belirtiliyordu. Yapılan açıklamadaki ‘de’ vurgusu aynı markanın Türkiye’de iki şirket tarafından satılacağını ortaya koyarken, taraflar bu durumu doğruladı.

Yani 5 Mart 2018’den itibaren PSA Grubu’nun premium markasını Türkiye’de hem Bayraktar Grubu hem de Peugeot Türkiye satacak. Bu yılın ilk 9 ayında 89Fransız dev kafaları karıştırdı
adet DS satıldığı düşünülürse, yıl sonunda satılacak 100 adedi 2 şirket ‘fifti fifti’ paylaşacak gibi görünüyor.

Tabi bu açıklama sonrası herkesin kafasında soru işaretleri oluştu.  Çünkü aynı marka iki şirket tarafından nasıl satılacak, nasıl pazarlanacak? Çift başlılık markaya mı tüketiciye mi yarayacak?

Fransız dev kafaları karıştırdı 

Türkiye’de satış hacmi düşük olan DS’in  yeni model lansmanlarından bayiliklere kadar pek çok alanda çift başlı olmanın karışıklığı yaşanmayacak mı? Fiyatları 105 bin TL’den başlayan DS markasına ait aynı otomobil 2 şirketin rekabeti sonucu farklı fiyatla satılabilir mi?

Fransız dev kafaları karıştırdı

İŞTE O AÇIKLAMA

Fransız PSA Grubu’nun dün karışıklık yaratan resmi açıklaması ise şöyleydi;  “PSA Grubu, 5 Mart 2018 tarihi itibariyle DS Automobiles premium markasının ithalat ve dağıtım hizmetlerinin sorumluluğunu Türkiye’de faaliyet gösteren Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’ye de veriyor.”

Fransız dev kafaları karıştırdı

TÜRKİYE’DE OPEL, PEUGEOT

Bu arada kasım ayı ortasında Opel’in de uluslararası bir basın toplantısı yapacağı açıklandı. Bu toplantının Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiği gelen haberler arasında. Dün PSA Grubu’nun bu açıklaması sonrası toplantıdan yine bir birleşme haberi çıkabileceği iddia ediliyor. Hem Peugeot Türkiye hem Opel Türkiye tarafı bu iddiayı şimdilik doğrulamasa da, Türkiye’de Peugeot ve Opel’in tek çatı altında birleşmesi bu sayede önemli tasarruf yapılabileceği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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