Fransa’ya iade edilen Kanadalı profesör serbest

PROF. Hassan Diab’ın hapisten çıktığını ancak yasal bazı zorunlulukların henüz tamamlanmaması nedeniyle Kanada’ya dönmesinin gecikeceğini belirten Bayne, müvekkiline destek verenlerin ‘sevinç içinde, rahatlamış ve müteşekkir’ olduklarını söyledi. 64 yaşındaki Diab’ın uçuş yasaklıları listesine alındığını ve Kanada’ya, bu listeden çıkarıldıktan sonra dönebileceğini söyleyen Bayne, Fransız mahkemesindeki jürinin, Hassan Diab’a karşı delillerin ceza mahkemesine sevkini gerektirecek kadar güçlü olmadığına karar verdiğini anlattı.

Avukat Bayne, “Kanada’daki mahkemelerin veremediği karar için bilgelik ve cesaretlerini kullanan Fransız jüri kararına minnettarız” dedi.

FRANSA TERÖRDEN ÖYLE ETKİLENMİŞ Kİ...

Fransız savcıların temyize gideceğini ve henüz zafer ilan etmek için erken olduğunu belirten Bayne, şöyle konuştu: “Fransa, terörist saldırılardan öylesine etkilenmiş ki, yasal makamlar ve hükümet, terörle mücadelede çok katı ve teröristlere suçlama yönünde herhangi bir yumuşaklık ya da zayıflık belirtisi göstermiyor. Müvekkilimin serbest bırakılması, elimizdeki delillerin sağlamlığından kaynaklanıyor. Kanada, Fransa’da kendisi hakkında açılmış bir dava bile olmadan bir Kanada vatandaşını Fransa’ya nasıl iade edebilir? Bu Kanada vatandaşı, aşırı güvenilmez kanıt iddialarıyla Fransa’ya iade edildi ve Kanada mahkemeleri de bunu izledi.”

NASIL OLMUŞTU?

Fransa’nın başkenti Paris’te Copernic Caddesi’ndeki Yahudi sinagoguna 3 Ekim 1980 tarihinde düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 46 kişi de yaralanmıştı. Sinagog önüne park eden bir motosiklete konulan çantadaki bombanın patladığı sırada, sinagogda Şabat akşamı olduğu için 300’ün üzerinde kişi bulunuyordu.

Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi Hassan Diab, bu saldırıdan sorumlu tutulduğu için Kasım 2008’de Quebec’te tutuklanmış, ancak Kanada Yüksek Mahkemesinin davayı reddetmesinden sonra 2014’te Fransa’ya iade edilmişti. Hakkındaki suçlamaları ilk günden itibaren reddeden Diab, saldırı gerçekleştiğinde Fransa’da olmadığını ve o sırada Beyrut’ta bulunduğunu gösteren kanıtları mahkemeye sunmuştu.