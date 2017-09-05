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    Göç yasası Alman modeline uyarlanacak

    PARİS (AA)
    05.09.2017 - 16:22 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 16:33

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki sığınmacı ve göçmen kabulü hakkındaki düzenlemede değişiklik yapılacağını ve bu konuda Alman modelinin benimseneceğini söyledi.

    FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’de valilere hitap etti. Fransa’da mevcut sığınma ve göç yasalarının güncellenmesi konusunda çalışma yapıldığını belirten Macron, “Fransız modelini Alman modeline göre uyarlayacağız. Ortak sorunlarımız var, daha etkili olması açısından yasalarımızı da birbirine uygun hale getirmeliyiz” dedi.

    YOKSA AŞIRILIK YANLILARI KAZANACAK
    Sığınmacı ve göçmen yasasında köklü değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, “Zamanında harekete geçmezsek aşırılık yanlıları kazanacak” değerlendirmesinde bulundu. Yasa 2018’in ilk çeyreğinde yürürlüğe girecek. Macron, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin takibi için bir büyükelçinin görevlendirileceğini ve bakanlıklararası bir komisyonun oluşturulacağını kaydetti.

    Etiketler: FRANSA , ALMANYA , sığınmacı , Göç
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