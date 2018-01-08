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    Fransa’nın başı kalpazanlarla dertte

    İHA
    08.01.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Fransa’da darphane ve yetkili makamlar, sahte para basan kalpazanlarla mücadeleye ağırlık verdi. Ülke genelinde başta bankalar olmak üzere esnaf ve benzeri kurumlar, sık sık sahte para ile alışveriş yapanlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

    KALPAZANLARIN sahte para basımı için yeni ve modern teknolojileri kullandıklarını belirten darphane yetkilileri, buna karşılık aralıksız çalışmalar yapıldığını bildirdi. Darphane ve güvenlik birimleri, kalpazanları caydırmak için başta bankalar ve büyük alışveriş merkezleri ile esnafı uyarıp sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda tavsiyeler veriyor ve sahte parayı tespit eden yeni aygıtlar öneriyor.

    Bununla birlikte, paraların üzerindeki güvenlik kontrollerini denetleyen güvenlik birimleri, kalpazanların piyasaya sürdükleri sahte para oluşumunun hangi teknolojiyle gerçekleştirmiş olduğunu inceliyor. Yapılan açıklamada, masum insanların zarar görmemeleri için gerekli önlemlerin alındığı ama yine de ülkeye gelen turistler ve halkın, alışverişlerde çok dikkatli olmaları uyarısında bulunuyorlar.

    Etiketler: Fransa , kalkapazan
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