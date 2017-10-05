Fransa’dan ‘örnek kıdemli vatandaş’ seçildi

DOKTOR Onger, Dışişleri Bakanlığı'nın tavsiyesi ile merkezi Ankara’da olan ve kısa adı Türyak olan ‘Yaşlılık Konseyi Derneği’nin düzenlediği törene katılıp belgesini almak üzere İstanbul’a gitti. Hürriyet’e konuşan Dr. Demir Onger, örnek kıdemli vatandaş seçilebilmek için ‘60 yaş ve üstü, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini devam ettiren, toplumun takdir ve sevgisini kazanmış kişiler’ olması gerektiğini söyledi. Bu yıl örnek vatandaşlar Fransa dışında Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Kanada ve ABD’den de seçildi. Türyak örnek vatandaş seçimini dil, din, ırk, milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm kıdemli vatandaşlar arasından yapıyor.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ DE ALDI

Doktor Onger “Daha önce de Türk Dışişleri Bakanlığı ‘Üstün Hizmet Ödülü’ ile taltif edilmiştim. Şimdide Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi ile Fransa’dan ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ olarak seçilmekten büyük memnuniyet ve gurur duydum. Ben, 1961 yılında İstanbul’dan Saint Benoit lisesini bitirdikten sonra tıp öğrenimi için Paris’e gittim. Önce tıp daha sonra kardiyoloji uzmanlığını elde ettim. Hem fakültede çalıştım hem de daha sonra yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir Gerontoloji hastanesi açtım. Bunun yanında Paris’in merkezindeki muayenehanemde halen çalışmaya devam ediyorum. Profesyonel çalışmalarımın yanı sıra 1984’te ‘Paris Anadolu Kültür Merkezi’ni kurup, 33 yıldan beri Fransa’da Türk dilini, kültürünü, tanıtmaya ve çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyorum. Bunların dışında Fransa’daki Türk toplumunu organize edebilmek için ‘Fransa Türk Kültür Dernekleri Birliği’, ‘Fransa Türk Toplumu Yüksek Konseyi’, ‘Türkiye’deki Fransız Okulları Mezunları Derneği’ ve son olarak da ‘Fransa’da Türk Tarihi Eğitiminde Tarafsızlık Derneği’ni kurdum” dedi.