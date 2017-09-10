Fransa’dan gidip parasını teslim aldı

AKSARAY’da bayram tatili için gittiği otobüs terminalinde bir vatandaş, içerisinde 700 euro ve 310 lira olan bir cüzdan buldu ve Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı zabıta ekiplerine teslim etti. Ekipler, cüzdan sahibini bulabilmek için çalışma başlattı. Cüzdanın içerisindeki Fransa ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartından ve iş yeri telefon numarasından yola çıkılarak Fransa’daki iş yerinden Ertuğrul Gazi’ye ulaşıldı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hurşit Bozkurt, cüzdanı geçen perşembe günü Aksaray’a giden Ertuğrul Gazi’ye teslim etti. Cüzdanı teslim alırken büyük mutluluk yaşayan gurbetçi Ertuğrul Gazi, “İnsanlığın ölmediğini memleketimde tekrar gösterdiler. Cüzdanımı bulan duyarlı hemşerime ve benimle bağlantıya geçen belediye personellerine teşekkürlerimi bir borç biliyorum” dedi.