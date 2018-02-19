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Fransa'dan 'gezen tavuk' hamlesi

AA
19.02.2018 - 20:35 | Son Güncelleme:

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ülkesinin 2022'den itibaren açık havada beslenen tavuk yumurtacılığına geçeceğini belirtti.

Travert, tarım alanında çalışan bazı derneklere ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2022'den itibaren kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanacağını bildirdi.

Bakan, aynı yıl, tavukların açık havada beslenmesinin zorunlu hale getirileceğini ifade etti. Ulusal basında yer alan haberlerde, bu uygulamanın yumurtalı ürünler için geçerli olmadığı belirtildi. Buna göre kafeste beslenen tavukların yumurtaları, sadece yumurtalı ürünlerin yapımı için kullanılabilecek.

YÜZDE 90

Fransa'da yumurtaların yüzde 68'inin kafeste beslenen tavuklardan elde edildiği kaydedildi.  YouGov araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 90'ı tavukların açık havada beslenmesi gerektiğini düşünüyor.  Fransa'nın, yıllık 14 milyar avro gelir ile Avrupa'nın en çok yumurta üreten ülkesi olduğu belirtiliyor.
Kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanması ve tavukların açık havada beslenme zorunluluğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer almıştı. 

Etiketler: fransa , gezen tavuk , Travert
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