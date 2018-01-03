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    Fransa'dan geldi, yılbaşı gecesi dağ evinde hayatını kaybetti

    İHA
    03.01.2018 - 15:26 | Son Güncelleme:

    Isparta’nın Gelendost ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla gittiği dağ evinde fenalaşan 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

    İddiaya göre, Fransa'dan tatil için memleketine gelen Çınar Uysal (45), 31 Aralık 2017 gecesi kutlama yapmak ve eğlenmek için arkadaşlarıyla buluştu ve Yaka ve Yeşilköy arasında bulunan Söbe Ovası mevkiindeki dağ evine gitti. Bir süre sonra evde fenalaştığı öne sürülen Uysal’ın durumunun ciddileşmesi üzerine arkadaşları olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

    Soğuk hava şartları dolayısıyla araçları çalışmayan ve yolların çamurlu olması nedeniyle Uysal ile birlikte evde mahsur kalan arkadaşları için dağlık alana Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Bir süre sonra dağ evine ulaşan sağlık ekipleri, Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    AFAD ekipleri tarafından dağlık bölgeden önceki akşam kurtarılarak ilçeye getirilen cenazenin, daha sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor

    Etiketler: ısparta , Yılbaşı
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