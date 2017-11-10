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    Fransa'dan flaş Hariri açıklaması: Hareketlerinde kısıtlama yok

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da ev hapsinde olmadığına ve hareketlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına inandığını söyledi.

    Le Drian, Europe 1 radyosuna bugün yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla, (Hariri'nin) hareketlerinde özgür olduğuna inanıyoruz ve kendi tercihlerini yapması önemlidir" dedi.

    Diplomatlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Veliaht Prens Muhammed bin Salman'la görüşmek için dün Riyad'a yaptığı ani ziyaret öncesinde, Fransa'nın Suudi Arabistan büyükelçisinin Hariri ile görüştüğünü söylediler.

    Macron'un Riyad'da kaldığı sırada Hariri ile herhangi bir temasının olup olmadığı belirlenmedi. Paris, eski bir Fransız sömürgesi olan Lübnan'la ve Hariri ile yakın ilişki sürdürüyor. Macron dün Dubai'de, Hariri ile resmi olmayan bazı temaslar yapıldığını ancak kendisinin Fransa'ya gitmek gibi bir talebinin olmadığını söyledi.

    Macron "Endişemiz, Lübnan'ın istikrarı ve hızla devreye alınabilecek bir siyasi bir çözümdür" diye ekledi. Le Drian, 16 Kasım'da Suudi Arabistan'a ve daha sonraki günlerde İran'a da gidecek.

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